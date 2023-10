Tygodniowy przegląd prasy 8.10.2023: Trzebnica, 1.10-7.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat.

Elżbieta Starostecka przywodzi na myśl bohaterki delikatne i eteryczne, a zarazem piękne. Filmy z jej udziałem, jak „Trędowata” i „Noce i dnie” cieszyły się niegdyś ogromną popularnością, a sama aktorka zdobyła ogromną sympatię widzów. Choć nie zależało jej na sławie, nie uniknęła popularności. Od lat prowadzi szczęśliwe życie u boku ukochanego męża Włodzimierza Korcza.