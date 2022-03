Tygodniowy przegląd prasy 6.03.2022: Trzebnica, 27.02-5.03.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 6.03.2022. 27.02 - 5.03.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Polacy z wielkim zaangażowaniem zgłaszają chęć pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy uciekają przed wojną. Wielu z nas zapewnia ofiarom rosyjskiej agresji nie tylko żywność i niezbędne do życia przedmioty, ale również schronienie. Specjalnie dla osób chcących przyjąć pod swój dach przybyszy zza wschodniej granicy powstał poradnik napisany przez psycholog i psychotraumatolog. Z pewnością ułatwi on wzajemną komunikację, a zawarte w nim rady pomogą przetrwać ten trudny czas zarówno Ukraińcom mierzącym się z syndromem stresu pourazowego, jak i goszczącym ich osobom.

Mieszkanie od gminy – to może brzmieć jak atrakcyjna opcja: niski czynsz, dach nad głową, brak kredytu do spłacenia... Tymczasem nie dość, że na mieszkanie komunalne czy socjalne czeka się nieraz latami, to w dodatku warunki panujące w takich budynkach często są tragiczne. Oto drastyczne przykłady z całej Polski.