Tygodniowy przegląd prasy 19.06.2022: Trzebnica, 12.06-18.06.2022. Poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 19.06.2022. 12.06 - 18.06.2022: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Powstanie nowa świetlica w gminie Trzebnica. Umowa na inwestycję została już podpisana. Zobacz jak będzie wyglądać [ZDJĘCIA] Powstanie kolejna świetlica wiejska na terenie gminy Trzebnica. Tym razem inwestycja zostanie wybudowana w miejscowości Sulisławice. Burmistrz Trzebnicy podpisał umowę z wykonawcą 16 czerwca. 📢 Pizza DTR, czyli co i za ile zjemy na trzebnickim basenie [menu, ceny, zdjęcia] Druga część długiego weekendu ma być bardzo upalna. Jedną z opcji chłodzenia się podczas upału jest skorzystanie z odkrytego basenu w Trzebnicy. W zasadzie możemy spędzić tam cały dzień, gdyż nawet ciepły posiłek zjemy na miejscu w lokalu "DeTRiot Pizza" na terenie basenu. Z tej okazji sprawdziliśmy menu oraz ceny w basenowej pizzerni.

📢 Czołówka i zdarzenie z motocyklem na terenie powiatu trzebnickiego. A długi weekend jeszcze się nie zaczął. Policja apeluje o ostrożność Czołówka i zdarzenie z motocyklem na terenie powiatu trzebnickiego tuż przed długim weekendem. W Prusicach kierowca osobówki zderzył się czołowo z samochodem ciężarowym, a w Ligocie motocyklista wywrócił motor, by uniknąć zderzenia. Policja apeluje o rozwagę za kierownicą.

Tygodniowa prasówka 19.06.2022: 12.06-18.06.2022 Trzebnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Trzebnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kultowa jadłodajnia z Wrocławia teraz jest w Trzebnicy. Sprawdźcie ofertę Gospody u Piecha [ZDJĘCIA, MENU, CENY] Kultowa jadłodajnia z wrocławskiej Hali Targowej przy ul. Piaskowej przeniosła się do Trzebnicy. Postanowiliśmy sprawdzić wystrój, menu, godziny otwarcia i ceny w Gospodzie u Piecha na trzebnickim deptaku. Podpytaliśmy również klientów o ich ocenę lokalu.

📢 Te dzieci z powiatu trzebnickiego zostały zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka - ZDJĘCIA Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu trzebnickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii oraz główna nagroda, czyli wycieczka do Paryża i do Disneylandu! 📢 17 czerwca w tych miejscowościach gminy Trzebnica nie będzie prądu. Sprawdź gdzie będą planowane wyłączenia Na 13 czerwca planowane są wyłączenia prądu w dwóch miejscowościach na terenie gminy Trzebnica. Warto wiedzieć o tym fakcie, szczególnie gdy pracujemy zdalnie, do czego z reguły jest jednak potrzebna energia elektryczna. Sprawdziliśmy dokładnie których mieszkańców będzie to dotyczyło i w jakich godzinach. 📢 Procesja Bożego Ciała w strugach deszczu. Tak było w Trzebnicy [ZDJĘCIA] Trzebnicka procesja eucharystyczna ulicami miasta odbyła się w strugach deszczu. W połowie uroczystości zaczął padać deszcz, który na koniec uroczystości zamienił się w ulewę. Po końcowym błogosławieństwie przestało padać, a zza chmur wyjrzało słońce. Obejrzyjcie galerię zdjęć z tego wyjątkowego wydarzenia.

📢 Kwietny Dywan przed Bazyliką w Trzebnicy ułożony przez Siostry Boromeuszki na uroczystości Bożego Ciała. Zobaczcie jak powstawał [ZDJĘCIA] Siostry Boromeuszki z Trzebnicy, jak co roku, ułożyły na placu przed Bazyliką, piękny kwiatowy dywan na uroczystości Bożego Ciała. Dzieło powstawało kilka godzin i wymagało dużo pracy i cierpliwości. To już 51. dywan kwiatowy, który powstał w Trzebnicy. Można więc powiedzieć, że ta tradycja ma już pół wieku. Zobaczcie na zdjęciach jak powstawało to piękne dzieło.

📢 Ile kosztują najdroższe mieszkania w Trzebnicy? Co sprawia, że są takie drogie? Sprawdziliśmy ceny oraz ich standard i położenie [ZDJĘCIA] Chcecie wiedzieć ile kosztują najdroższe mieszkania w Trzebnicy na rynku wtórnym? My to sprawdziliśmy. Spośród ofert mieszkań prezentowanych na serwisie otodom.pl, wybraliśmy 4 najdroższe. Co jest w nich takiego wyjątkowego? Sprawdźcie sami.