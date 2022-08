Trzebnica: wsiadł za kółko po alkoholu, wjechał w drzewo i uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci bez problemu odnaleźli sprawcę

Stracił panowanie

Do tego groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w czwartek 4 sierpnia (czwartek) ok. godziny 15.00 na drodze wojewódzkiej DW 340 między Trzebnicą, a Zawonią. Według ustaleń trzebnickich policjantów, kierujący samochodem osobowy marki Renault na łuku jezdni nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze w wyniku czego wjechał do przydrożnego rowu, z którego jednak udało mu się wyjechać. Jednak chwilę później, mężczyzna ponownie stracił panowanie nad samochodem i tym razem zjechał na prawe pobocze i uderzył w przydrożne drzewo.

Zdarzenie wyglądało poważnie, na szczęście kierowca nie odniósł żadnych obrażeń.

Policjanci, którzy zostali skierowani na miejsce zdarzenia, nie zastali tam kierującego. Na miejscu trwało więc przeszukiwanie terenu wokół miejsca, w którym doszło do kolizji. Jednocześnie funkcjonariusze ustalili