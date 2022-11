Trzebnica była znanym uzdrowiskiem. Głównymi klientami byli mieszkańcy Wrocławia. Poznajcie historię trzebnickiego kurortu [ZDJĘCIA]

Od uzdrowiska do centrum rehabilitacyjnego

Z czego znana jest Trzebnica?

Bez wątpienia jest kilka przyczyn, dla których Trzebnica znana jest nie tylko w Polsce, ale również poza granicami naszego kraju. Jednak przede wszystkim nasze miasto rozsławiła Św. Jadwiga Śląska, której sanktuarium oraz relikwie znajdują się w trzebnickiej bazylice. To właśnie trzebnicka Święta odcisnęła na historii i rozwoju Trzebnicy największy ślad.

Pierwszy zachowany do dzisiaj zapis o miejscowości zwanej Trebnica pochodzi z 1138 roku, z bulli papieża Hadriana IV. Dokument wymienia istniejący wtedy targ w Trzebnicy.

Osada, która wówczas tutaj powstała na skraju wielkiej puszczy, leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych. Jednak na uzyskanie praw miejskich Trzebnica musiała jeszcze czekać ponad 100 lat, a dokonało się to w 1250 roku, a więc kilka lat po śmierci św. Jadwigi Śląskiej.

Natomiast sama tradycja uzdrowiskowa Trzebnicy jest w porównaniu z historią miasta bardzo młoda i jednocześnie obecnie mało znana. Tymczasem na przełomie XIX i XX wieku trzebnicki kurort był jednym z popularniejszych uzdrowisk w regionie.