Tradycje uzdrowiskowe Trzebnicy. Do połowy lat 70. XX mieliśmy status uzdrowiska. Poznajcie historię trzebnickiego kurortu [ZDJĘCIA]

W XIX wieku na skutek gwałtownego rozwoju nauk przyrodniczych oraz badań nad leczniczymi właściwościami wód i klimatu, w całej Europie nastąpił szybki rozwój miejsc uzdrowiskowych.

Zmiany zawitały również do Trzebnicy. Otto Muller – ówczesny trzebnicki właściciel ziemski posiadał na swoich posiadłościach bagna, które jak się okazało, świetnie nadawały się do zabiegów leczniczych. Otto Muller otworzył w Trzebnicy kurort. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę, szczególnie, że nastąpił w tamtych czasach również rozwój komunikacyjny: z Wrocławia do Trzebnicy kursowały powozy, omnibusy, ale także kolejka wąskotorowa.

To właśnie w przeważającej większości, mieszkańcy Wrocławia stali się głównymi klientami trzebnickiego kurortu.

W 1888 roku w Trzebnicy powstał Dom Zdrojowy, a w 1905 roku – Hotel Zdrojowy. Uzdrowisko otrzymało oficjalnie nazwę „Zdrój Jadwigi”. Szczególne ożywienie działalności uzdrowiska nastąpiło po zakończeniu I Wojny Światowej.