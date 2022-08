Tam nie będzie prądu w powiecie trzebnickim 16 sierpnia. Mieszkańcy tych miejscowości powinni się przygotować. Sprawdźcie szczegóły

Mieszkańcy kilku miejscowości na terenie powiatu trzebnickiego powinni się przygotować na kilkugodzinne przerwy w dostawach energii elektrycznej zaraz po długim weekendzie, czyli 16 sierpnia. Dystrybutor zaplanował czasowe wyłączenia energii elektrycznej na terenie gmin: Trzebnica, Żmigród oraz Prusice. Sprawdziliśmy w których miejscowościach i w jakich godzinach w gniazdkach nie będzie napięcia. Warto zaplanować sobie tak czasy, by brak prądu nie pokrzyżował nam planów.

Dlaczego występują czasowe przerwy w dostawach prądu?

Najczęstsze przyczyny wyłączeń to:

modernizacja sieci

konserwacja stacji transformatorowej

awarie np. zerwana sieć

uszkodzenia spowodowane przez człowieka

awarie instalacji domowej budynków jednorodzinnych lub w części budynków administrowanych, skutkujące najczęściej zadziałaniem wkładek bezpiecznikowych.

Poniżej szczegółowy harmonogram włączeń energii elektrycznej na dzień 16 sierpnia na terenie powiatu trzebnickiego:

Jagoszyce - od godz. 7.00 do 15.00

Małuszyn - od godz. 7.30 do 9.00

Barkowo 1, 2 dz. nr 881/18; 881/40 (tzw. Góreczki) - od godz. 8.00 do 16.00

Małuszyn - od godz. 12.00 do 15.00