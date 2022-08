Tak wyglądają majątki prezesów gminnych spółek w Trzebnicy. Zobaczcie co wynika z oświadczeń majątkowych za 2021 rok

Gmina Trzebnica jest właścicielem czterech gminnych spółek, które mają za zadanie wykonywanie różnorakich usług na rzecz lokalnej społeczności. Trzebnickie spółki zajmują się wykonywaniem zadań w zakresie gospodarki komunalnej, zdrowia oraz sportu i rekreacji:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Trzebnica-Ergo Sp. z o.o.

Gminne Centrum Medyczne Trzebnica-Zdrój Sp. z o.o.

Gminne Centrum Sportu i Rekreacji Trzebnica-Zdrój Sp. z o.o.

Klub Sportowy Polonia Trzebnica Sp. z o.o.



Prezesi gminnych spółek, podobnie jak radni, burmistrzowie, posłowie i senatorowie zobowiązani są ustawowo do ujawniania swoich majątków w Biuletynie Informacji Publicznej. W tym roku opublikowane zostały oświadczenia majątkowe za 2021 rok. Jest to dobra okazja do tego, by przyjrzeć się jak wyglądają majątki oraz zarobki prezesów gminnych spółek w Trzebnicy.

Szczegóły znajdziecie w opisach pod zdjęciami w galerii zdjęć: