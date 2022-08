Samochód staranował ogrodzenie w jednej z miejscowości gminy Trzebnica. Kierowca był kompletnie pijany

Do zdarzenia doszło we wtorek (2 sierpnia) tuż przed godziną 19.00 w miejscowości Brzyków. Kierujący samochodem osobowym marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi, po czym uderzył w ogrodzenie jednej z posesji.

Na miejsce zostali wezwani funkcjonariusze trzebnickiej drogówki którzy szybko ustalili, że mężczyzna kierujący autem był kompletnie pijany. Sprawcą okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Badanie na zawartość alkoholu wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu.

Co ciekawe, samochodem podróżował również pasażer, który według ustaleń policji, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przyjazdem radiowozu.

30 – latek został zatrzymany przez mundurowych. Za spowodowanie kolizji mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych, a na jego konto zostało dopisanych 6 punktów karnych. Dodatkowo policjanci zatrzymali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny.

Jednak to nie jest koniec jego kłopotów. Sprawa trafi do sądu. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia oraz dotkliwa kara pieniężna - nie niższa niż 5 tys. zł. Sąd może również wydać wyrok zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.