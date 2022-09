Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/23 w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Zobaczcie jak przywitały szkołę młodsze klasy [ZDJĘCIA]

Tak to już dzisiaj. Wczoraj pożegnaliśmy się z wakacjami, a dzisiaj rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/23. Towarzyszyliśmy młodszym klasom trzebnickiej "Dwójki" w ich pierwszym dniu szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy uroczyście zainaugurowała nowy rok szkolny oficjalnym apelem w Hali Widowiskowo-Sportowej z udziałem rodziców i burmistrza Marka Długozimy. Otwarcie nowego roku szkolnego dla klas 0-IV rozpoczęło się o godz. 8.15.

Społeczność szkolna przywitała szczególnie uroczyście i ciepło tegorocznych zerówkowiczów oraz pierwszoklasistów.

Niewątpliwie przed uczniami "Dwójki" trudny rok szkolny. Do czerwca 2023 roku ma potrwać rozbudowa szkoły, a tymczasem w szkole w tym roku będzie się uczyło 784 uczniów, co jak zaznaczyła dyrektor placówki - Grażyna Kantecka, jest kolejnym rekordem ilości uczniów.

Miejmy nadzieję, że ten rok szkolny upłynie szybko i w dobrej atmosferze zarówno uczniom, nauczycielom jak i rodzicom, a budowa zakończy się bez komplikacji i w terminie.

Tymczasem zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy: