Rowerem do 9 km od Trzebnicy. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 5 - 6 listopada?

Trasy rowerowe w pobliżu Trzebnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 9 km od Trzebnicy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda.

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 40,64 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 77 m

Suma podjazdów: 362 m

Suma zjazdów: 366 m

Remo_nt poleca trasę rowerzystom z Trzebnicy

Malownicza trasa w 70% prowadząca drogami leśnymi. Piękne widoki, cisza i bliskość natury działa bardzo relaksująco. Na trasie oprócz widoków, znajdują się różne atrakcje turystyczne jak Klasztor Salwatorianów w Bagnie czy Wieża PPoż w Godzięcinie.

Trasa doskonała na rodzinne wycieczki rowerowe.

Nawiguj