Przekroczył prędkość o blisko 100 km/h jadąc "ekspresówką" przez powiat trzebnicki. Sprawdźcie jaka była kwota mandatu

Kierowca mercedesa jechał drogą ekspresową S5 w kierunku Wrocławia z prędkością 218 km/h. Na terenie powiatu trzebnickiego mężczyzna został "namierzony" przez trzebnickich funkcjonariuszy z grupy "Speed". Kierowca został zatrzymany. Okazało się, że autem kierował 35-letni mieszkaniec powiatu szamotulskiego.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości o blisko 100 km/h, mężczyzna zapłacił mandat w wysokości 2 500 zł, a dodatkowo na jego konto trafiło 10 punktów karnych.

- Apelujemy o rozwagę na drodze i przypominamy, że nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Poziom bezpieczeństwa na drogach, oprócz wielu działań podejmowanych przez policjantów, zależy w dużej mierze od nas samych. To my, jako uczestnicy ruchu drogowego mamy wpływ na to, czy na naszych drogach będzie bezpiecznie-