Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Trzebnicy. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dieta oparta na niskim indeksie glikemicznym (IG) zakłada spożywanie produktów węglowodanowych, które w powolny sposób podnoszą stężenie glukozy we krwi. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby spożywać produkty z niskim indeksem glikemicznym, a ograniczyć lub wyeliminować te z wysokim. Taki sposób żywienia polecany jest szczególnie chorym na cukrzycę lub insulinooporność. Sprawdź, jakie korzyści wynikają ze stosowania diety z niskim IG.

