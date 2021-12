Przegląd tygodnia z 5.12.2021 w Trzebnicy. Najważniejsze wydarzenia od 28.11 do 4.12.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do zderzenia auta osobowego z pociągiem Kolei Dolnośląskich doszło na przejeździe kolejowym przy ulicy Bobrowej. Kierująca samochodem kobieta zginęła na miejscu. Pociąg Kolei Dolnośląskich jechał ze Zgorzelca przez Legnicę do Wrocławia. Skład ma ponad 2 godziny opóźnienia.

Owoce egzotyczne łatwo kupić. Są smaczne, zdrowe i urozmaicają jadłospis. Ale kiedy już zjemy owoc, możemy wykorzystać jego nasiona lub pestki, a nawet resztki, do wyhodowania rośliny domowej. Możemy się cieszyć wieloma egzotycznymi roślinami, uzyskanymi w ten sposób, a w dodatku domowe egzotarium stworzymy właściwie za darmo. Zobacz, jakie rośliny można wyhodować z pestki i na co zwrócić uwagę, żeby wyrosły.

Wszyscy znamy placki ziemniaczane. Jeśli jednak szukasz jakiejś odmiany, to mamy dla Ciebie prawdziwy hit – bezglutenowe placki kukurydziane. Z dodatkiem sosu curry smakują wyśmienicie! To idealny przepis na śniadanie lub zdrową przekąskę do pracy, w sam raz do lunchboxa. Sprawdź i wypróbuj nasz prosty przepis.