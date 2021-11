Przegląd tygodnia z 28.11.2021 w Trzebnicy. Najważniejsze wydarzenia od 21.11 do 27.11.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Mieszkania mogą zostać nie tylko okradzione, ale też... skradzione. Przestępcy mają kilka sposobów na to, żeby przejąć nieruchomość i zostawić ofiarę z niczym. Najczęściej wykorzystują naszą łatwowierność lub desperację, ale niektórzy stosują też metody naprawdę bulwersujące. Oto najgłośniejsze przypadki.

Herbata z cytryną to napój, po który szczególnie chętnie sięgamy jesienią. Uważamy ją za domowy sposób zwalczania infekcji. I słusznie! Jednak wokół dodawania cytryny do herbaty krążą mity. Mówi się m.in. o szkodliwość takiego połączenia, ze względu na pojawiające się wówczas związki aluminium. Sprawdź czy herbata z cytryną naprawdę może źle wpłynąć na organizm? Czy możesz pić ją bez wyrzutów sumienia?

Oto wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzone od początku 2020 roku do listopada tego roku. Szczegóły znajdziecie w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

Nowa Zelandia poluzuje obostrzenia COVID dla repatriantów i turystów. Od początku pandemii koronawirusa kraj pozostaje niemal całkowicie odizolowany od świata. Panujące tu obostrzenia COVID-19 należą do najsurowszych na świecie. Nawet przebywający za granicą obywatele Nowej Zelandii długo nie wiedzieli, kiedy wreszcie zostaną wpuszczeni z powrotem do ojczyzny. Nowa Zelandia ogłosiła wreszcie konkretne daty luzowania obostrzeń. Zagraniczni turyści muszą poczekać aż do 30 kwietnia 2022.