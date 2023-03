Przegląd tygodnia z 26.03.2023 w Trzebnicy. Najważniejsze wydarzenia od 19.03 do 25.03.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Tygodniowa prasówka 26.03.2023: 19.03-25.03.2023 Trzebnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Trzebnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Makijaż w PRL-u kojarzy nam się z czerwonymi szminkami, jaskrawymi cieniami do powiek oraz wiecznie rozmazującym się tuszem do rzęs. Kobiety zaopatrywały się w wyroby kilku wiodących producentów kosmetyków do makijażu, ale ich jakość odbiega od tej, do jakiej przywykliśmy dzisiaj. Czym malowały się Polki w PRL-u? Tego dowiesz się z naszego materiału.