Przegląd tygodnia z 10.04.2022 w Trzebnicy. Najważniejsze wydarzenia od 3.04 do 9.04.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 10.04.2022. 3.04 - 9.04.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jajka to tradycja Wielkanocy. Potrawy na świąteczne śniadanie powinny być pyszne i szybkie w wykonaniu. Mamy dla was najlepszy przepis na ekspresowe jajka faszerowane łososiem, szczypiorkiem i majonezem. Ich przygotowanie zajmie wam jedynie 5 minut. Sprawdźcie, jakie to proste i wypróbujcie nasz przepis na jajka wielkanocne.

Najgorsze budynki na świecie powstają, gdy brak wiedzy i gustu łączy się z nadmiarem pieniędzy i entuzjazmu. Zobacz budowle, w które aż trudno uwierzyć. Aż chce się powiedzieć: architekt płakał, jak projektował!