Przegląd tygodnia w Trzebnicy, najważniejsze wydarzenia od 12.09 do 18.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Trzebnica od 12.09 do 18.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Jeśli ten projekt się powiedzie, Wałbrzych i Dolny Śląsk będzie krainą mlekiem i miodem płynącą. Są na to spore szanse, a w sprawie utworzenia w Wałbrzychu Parku Rozrywki na miarę Energylandii w Zatorze podpisano już nawet list intencyjny. Inwestorem, zainteresowanym zbudowaniem w Wałbrzychu Energy Resortu, niespotykanego nigdzie indziej projektu, bo nawiązującego do górniczej historii miasta, jest właśnie właściciel Energylandii!

Od początku historii podbojów kosmosu przez człowieka, na orbicie było blisko 70 kobiet. Pierwsza z nich, Walentina Tierieszkowa, wyruszyła w stronę gwiazd jeszcze w latach 60. 16 września 2021 roku do damskiego, kosmicznego grona dołączyły pierwsze cywilne astronautki: lekarka Hayley Arceneaux i geolożka Sian Proctor. Misja Inspiration 4 jest kolejnym krokiem w stronę rozwoju turystyki kosmicznej. Przejdź do galeri, by zobaczyć kobiety, które przyczyniły się do poszerzania granic ludzkich możliwości.