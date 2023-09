Przegląd prasy z tygodnia 17.09.2023. Co działo się w Trzebnicy. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Powstał nowy ranking najtańszych miast na świecie na city break, czyli krótkie weekendowe wypady na zwiedzanie i zabawę. To gotowa lista pomysłów na jesienne wycieczki za rozsądne pieniądze. Przekonajcie się, w których miastach Europy zapłacicie najmniej za nocleg, wyżywienie, alkohol czy transport. Na liście nie brakuje niespodzianek – na pewno nie zgadniecie, które miasto zajęło pierwsze miejsce w rankingu!

Wrocławscy seniorzy rozpoczęli obchody swojego święta. Inauguracja Dni Seniora odbyła się w weekend kolorowym Marszem Kapeluszy, a "królewska para" odebrała klucze do miasta. Od tej chwili aż do połowy października we Wrocławiu będą trwały Dni Seniora, czyli cykl imprez dedykowanych zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Zobaczcie zdjęcia niesamowitych przebrań i kapeluszy w galerii zdjęć.