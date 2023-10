Przegląd prasy z Trzebnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 21.10.2023

Dziś około godziny 15:00 doszło do poważnej kolizji przy zjeździe na drogę szybkiego ruchu S5 nieopodal Trzebnicy. Kierująca samochodem marki Citroën uderzyła w nadjeżdżającego z przeciwka Forda.

Co roku jesienią, w październiku w pałacu w Goszczu odbywa się tradycyjne kiszenie kapusty. W niecodziennym wydarzeniu, jak na płacowe wnętrza, biorą udział mieszkańcy gminy. Każdego roku to wydarzenie przyciąga wielu chętnych do wzięcia udziały w kiszeniu kapusty, które okazuje się fajna zabawą.