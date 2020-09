Przegląd prasy z sierpnia 2020 w Trzebnicy, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Trzebnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików”?

Przegląd sierpnia 2020 w Trzebnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularnych wiadomości z sierpnia 2020 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Te psy nie linieją! Masz alergię albo nie lubisz sprzątać? Te rasy psów są stworzone dla ciebie. Psy z włosami są idealne dla alergików Nie wszystkie psy linieją! Jeśli więc marzysz o własnym psiaku, ale przeraża cię myśl o zalegających w każdym kącie mieszkania kłębkach sierści, wcale nie musisz rezygnować z marzenia. Możesz także mieć psa, gdy jesteś alergikiem – psy z włosami, które nie wypadają tak często, jak u innych ras, to najlepsze rozwiązanie dla osób z alergią. Zobacz, które rasy psów nie linieją! 📢 Temperatura wody w Bałtyku dziś (01.09). Sprawdź, gdzie teraz warto wybrać się nad morze 🏖️ Szukasz informacji o temperaturze wody w Bałtyku? Teraz jesteś w dobrym miejscu. Na bieżąco sprawdzamy informacje zarówno o aktualnej temperaturze morza, prędkości wiatru na kąpielisku, jak i o temperaturze powietrza nad morzem. Sprawdź, jaka jest dzisiaj (1.09.2020) temperatura wody w Bałtyku na popularnych kąpieliskach i wybierz się popływać tam, gdzie będzie najprzyjemniej.

📢 Gdzie nie będzie prądu w Trzebnicy? Sprawdź, gdzie 1.09 może zabraknąć prądu Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w Trzebnicy 1.09? Pokazujemy spis miejsc, w których może zabraknąć prądu 1.09. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi wyłączenia prądu w twoim mieście. Brak prądu w domu może budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Abonamentu RTV: rewolucyjny wyrok sądu. Nie trzeba płacić? Poczta ponownie rozpatrzy sprawę. Wygrana nadzieją dla dłużników Abonament RTV to danina, którą Polacy płacą niechętnie. Osoby, które rezygnują z oglądania telewizji muszą pamiętać o tym, by wyrejestrować urządzenia. Poczta Polska kontroluje bowiem, czy abonament RTV jest płacony i nakłada kary. Tak było w wypadku mężczyzny z Wielkopolski, któremu Poczta Polska naliczyła zaległości za 14 lat. Mężczyzna zdecydował się pójść do sądu. I wygrał. 📢 Ortopeda: kolejki NFZ Trzebnica: terminy leczenia i czas oczekiwania do Ortopedy w Trzebnicy Chcesz dostać się na wizytę do Ortopedy możliwie, jak najszybciej? Przedstawiamy listę placówek, gdzie terminy oczekiwania na wizytę do Ortopedy w Trzebnicy są najkrótsze. Zwykle na termin do specjalisty trzeba długo czekać. Nie sprawdzamy jednak zwykle wszystkich możliwości. Zobacz naszą listę, dzięki której dostaniesz się do Ortopedy w Trzebnicy najszybciej.

📢 Tu mieszkań i domów praktycznie się nie buduje. Zaskakujący ranking miast i powiatów Gdzie w Polsce powstaje najmniej nowych domów i mieszkań? W niektórych powiatach buduje się ich obecnie mniej niż 20. 📢 Na S8 pod Wrocławiem zderzyło się 6 samochodów i bus! Jedna osoba została ranna W piątek (21 sierpnia) około godziny 18.30 na drodze S8 w kierunku Warszaw (między Łoziną i Oleśnicą) doszło do zderzenia 6 samochodów osobowych i busa. Jedna osoba została ranna. Jezdnia była zablokowana do godz. 22. Ruch odbywa się tam już normalnie. 📢 Kamper na weekend. Ile kosztuje wynajęcie takiego auta? [ZDJĘCIA, CENY] Kamper to świetna opcja na wakacje, zwłaszcza w czasie pandemii konawirusa. Wystarczy prawo jazdy kategorii B, pełny bak i można ruszać w świat! Nie martwimy się o dojazdy w najdziksze zakątki kraju, ani o noclegi. Ile kosztuje doba wynajmu? Jak taki kamper wygląda w środku? Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Pod każdym zdjęciem znajdziecie informacje o aucie i cenę za jego wynajem (za dzień dla sezonu wysokiego).

📢 Jakie samochody kupują Polacy? Trendy wyraźnie się zmieniły. "Przestaliśmy traktować samochód jako inwestycję życia, spełnienie marzeń" Lojalność na rynku motoryzacyjnym jest dziś niewielka. Przy wyborze samochodu najbardziej liczą się: miesięczne koszty, bezawaryjność i wyposażenie. - Względy ekonomiczne są obecnie najważniejsze i mają wyraźną przewagę nad innymi argumentami- mówi ekspert. 📢 Mieszkania i domy we Wrocławiu kupisz za bezcen [NOWE LICYTACJE KOMORNICZE] Mamy nowe oferty licytacji komorniczych we Wrocławiu. Oferty pochodzą z Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania można kupić, klikając w zdjęcie powyżej. Pod każdą fotografią znajdziecie opis, cenę wywoławczą i informacje - gdzie i kiedy odbędzie się licytacja.

📢 Łukasz Szumowski zrezygnował, a w internecie szumią MEMY. "Szumiał, szumiał i się wyszumiał". Tak zapamiętamy ministra zdrowia Minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji i bardzo szybko został zastąpiony przez Adama Niedzielskiego. O powodach odejścia ze stanowiska poinformował na konferencji prasowej. Jak powiedział - "nigdzie nie znika", zostanie w przestrzeni publicznej, ale już jako poseł. W internecie natomiast szumią memy, a internauci komentują: "szumiał, szumiał i się wyszumiał". Zobacz galerię zdjęć i sprawdź, jak internet zapamięta Łukasza Szumowskiego.

📢 Laptop do szkoły. Jaki laptop wybrać dla ucznia i jakie akcesoria będą najlepsze do nauki? Laptop do szkoły jest bardzo przydatnym urządzeniem w kwestii nauki oraz kontaktu dziecka z rówieśnikami. Wielu rodziców decyduje się na zakup sprzętu komputerowego dedykowanego do szkoły, aby młody uczeń miał pełny dostęp do wiedzy oraz pomoc w nauce. Laptop może być świetnym urządzeniem do odrabiania prac domowych, do przygotowania prezentacji do szkoły, oglądania filmów edukacyjnych oraz do utrzymywania kontaktu dziecka z kolegami i koleżankami. Sprawdźmy, jakie parametry powinien posiadać laptop dla ucznia i jakie akcesoria można do niego dobrać. 📢 Psychopaci znęcający się nad zwierzętami. Pomóżcie ich złapać! [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Zabijanie, uśmiercanie, znęcanie się nad zwierzętami - takie zarzuty usłyszą psychopaci ścigani przez policję w całej Polsce. Pomóżcie ich złapać! Jeśli kogoś poznajecie, zgłoście to, dzwoniąc pod numer telefonu 997 lub 112. Zdjęcia, nazwiska i informacje o tym, co zrobili znajdziecie, klikając w galerię zdjęć powyżej.

📢 Oto najdroższy dom na Dolnym Śląsku. 24 miliony i pałac jest Twój. Zobacz te wnętrza! 450-letni pałac Nowy Dwór w Kowarach na Dolnym Śląsku wystawiony na sprzedaż! Od kilkudziesięciu lat był prywatną posiadłością, teraz nowy właściciel tego najdroższego oferowanego na sprzedaż domu na Dolnym Śląsku będzie mógł otworzyć tu dom seniora, prywatną klinikę czy hotel. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda w środku!

📢 Wypadek na drodze S5 pod Wrocławiem. Potężny korek Samochód osobowy dachował na drodze S5 z Poznania do Wrocławia. Do wypadku doszło tuż przed Wrocławiem, między węzłami Kryniczno i Wrocław-Widawa (skrzyżowanie z AOW). Jedna osoba jest ranna. Do wypadku doszło chwilę po godz. 16, drogę udało się odblokować dopiero przed 19. 📢 Akcja straży pożarnej na stawie. Trwają poszukiwania człowieka (ZDJĘCIA) Straż pożarna prowadzi poszukiwania człowieka, który mógł utonąć w Trzebnicy. Akcja toczy się na jednym ze stawów położonych w pobliżu skrzyżowaniu ul. Korczaka i ul. Armii Krajowej. Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy informują, że na brzegu pozostały ubrania i rower poszukiwanego.

📢 Dolny Śląsk. Festiwale, wydarzenia, imprezy na długi weekend (14-16 sierpnia) Nie macie planów na zbliżający się długi weekend? Już od piątku (14 sierpnia) możecie wziąć udział w wielu wydarzeniach organizowanych na całym Dolnym Śląsku. Wybraliśmy dla Was najciekawsze. Zobaczcie, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów. 📢 14-15 sierpnia 2020. Kto ma wolne od pracy, czy sklepy będą czynne? 14 sierpnia - kto ma wolne? Piątek, 14 sierpnia, dniem wolnym od pracy. Co będzie czynne? 13. 08.20

14 sierpnia dniem wolnym od pracy? Kto ma wolne w nadchodzący piątek?- zastanawiają się osoby, które nie otrzymały powiadomienia od swojego pracodawcy na temat dnia odbioru za święto wypadające 15 sierpnia, Wojska Polskiego. 📢 20 najlepszych zdjęć w konkursie Next-Image Awards 2020 [GALERIA ZDJĘĆ] Next-Image Awards 2020 to konkurs dla amatorów fotografii mobilnej organizowany przez Huawei. W zakończonej właśnie polskiej edycji, której zgłoszono 11 tysięcy fotografii, za najlepsze uznano zdjęcie „Sea of the blue light” zgłoszone w kategorii "Blisko Daleko" (powyżej). Zobaczcie wszystkie wyróżnione fotografie, klikając w galerię zdjęć. Na kolejne slajdy możecie przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

