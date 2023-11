Przegląd prasy z października 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Trzebnicy?

Przegląd października 2023 w Trzebnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z października 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przed 1 listopada częściej myślimy o przemijaniu, śmierci i zmarłych. Są miejsca, gdzie tę kruchość ludzkiego żywota dostrzega się i czuje bardziej. Dziś zabieramy Was do takiego właśnie zakątka. Wyjątkowe mauzoleum Magnisów w Ołdrzychowicach Kłodzkich o ocalenie którego walczy miejscowy proboszcz Stefan Łobodziński. Można je zobaczyć osobiście. Ksiądz odnalazł nawet potomka wielkiego rodu w nadziei, że pomoże odkryć tajemnice tego miejsca. Kim jest potomek Magnisów, co robi i gdzie przebywa?

W tym roku obchodzimy 25. rocznicę istnienia samorządu województwa dolnośląskiego, co stanowi wyjątkowy jubileusz. Z tej okazji zorganizowano serię wydarzeń kulturalnych oraz uroczystości. Jeden z tych wyjątkowych momentów to koncert operowy, który odbył się w malowniczych murach bazyliki w Trzebnicy.