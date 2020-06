Przegląd prasy 4.06.2020 Trzebnica, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Europa na Widelcu to jedna z najpopularniejszych imprez kulinarnych we Wrocławiu. Z powodu pandemii koronawirusa, w tym roku nie ma straganów, mobilnych restauracji, konkursów ani wspólnego śniadania w Rynku. Ale to nie znaczy, że festiwal smaków się nie odbędzie. Przeczytajcie poniżej.

Około godziny 19.30 na 149 km. autostrady A4 tuż przed węzłem Wrocław Południe doszło do wypadku. Na śliskiej nawierzchni po intensywnych opadach deszczu, kierowca samochodu ciężarowego z naczepą uderzył w bariery energochłonne i wpadł do rowu. Nie odniósł poważniejszych obrażeń. Naczepa tira blokuje prawy pas ruchu. Przejazd jezdnią w stronę Wrocławia możliwy jest tylko lewym pasem, w czasie wyciągania pojazdu z rowu może być przez pewien czas zablokowany.

Dzięki zniesieniu limitu dopuszczonych do przewozu pasażerów, wśród wznowionych połączeń znajdą się przede wszystkim trasy krajowe. Z Wrocławia od 10 czerwca pasażerowie będą mogli pojechać w różne zakątki Polski, ale także np. do Berlina.

W ciągu kilku najbliższych dni rząd ma ogłosić złagodzenie zakazu przekraczania granicy. Już od miesiąca do Polski bez kwarantanny mogą wjeżdżać osoby pracujące w Unii Europejskiej. Teraz zgodę dostaną także turyści. Być może stanie się to już od 15 czerwca. Do jakich popularnych wśród turystów krajów będzie można wyjechać? Jakie obowiązują tam dziś restrykcje i zasady? Sprawdź, klikając w galerię zdjęć powyżej. Na kolejne slajdy możesz przechodzić za pomocą strzałek lub gestów.

Gdy robi się ciepło, nawet najlepszy krem może stać się za ciężki dla skóry. Czas sięgnąć po nowoczesny kosmetyk, który zyskuje rosnącą popularność. To nawilżające serum do twarzy – lekki, nietłusty preparat o wodno-żelowej konsystencji. Sprawdź, jakie składniki zapewniają jego maksymalną skuteczność!

Dodatek solidarnościowy to ciekawa alternatywa dla świadczenia postojowego. Pomoc ma trafić do osób, które straciły pracę w związku z pandemią po 31 marca 2020 roku. Ponadto szykuje się duża podwyżka zasiłku dla bezrobotnych. Wyjaśniamy, na czym polegają zmiany.

Czy wiesz, co przynosi pecha? Jest wiele przesądów na ten temat. Jedno jest pewne! Wystrzegaj się rzeczy, które mają złą aurę i renomę. Jeśli chcesz się dowiedzieć, co przynosi nieszczęście w domu, to koniecznie przeczytaj ten tekst i pozbądź się przedmiotów z tej listy.

Kibice już od 19 czerwca będą mogli wrócić na polskie stadiony. Liczba miejsc będzie jednak ograniczona. Na każdym meczu widownia może wypełnić się w 25 procentach.

Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów.

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, w porozumieniu z pracownikami i biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Jak to wygląda w czasie epidemii?