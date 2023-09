Przegląd prasy 22.09.2023 Trzebnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

My zakładamy ciepłe swetry i kurtki, niektóre zwierzęta szykują się do zimowego snu i zbierają zapasy jedzenia, a część ptaków odlatuje do cieplejszych krajów, by wrócić do Polski na wiosnę. Przemierzają nawet kilka tysięcy kilometrów, żeby wygrzewać się w słońcu, kiedy u nas jest zimno i ponuro. Jakie ptaki odlatują na zimę i dokąd właściwie się wybierają?