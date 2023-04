Przegląd prasy 18.04.2023 Trzebnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści.

Dwadzieścia zespołów siatkarskich z całego Dolnego Śląska rywalizowało w sobotę, 15 kwietnia br., w hali kłodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Odbył się tam II Turniej Eliminacyjny minisiatkówki „Kinder Joy of Moving” w kategorii czwórek dziewcząt.

W mieszkaniu przy ulicy Struga w Legnicy w nocy z soboty na niedzielę mężczyzna zamordował młodą kobietę a jej 14- letnią córkę ciężko ranił. Legniccy policjanci podejrzanego błyskawicznie namierzyli i zatrzymali. Właśnie dorowadzono go do Prokuratury Okręgowej.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Prasówka 18.04 Trzebnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Trzebnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Masz ochotę na pyszne ciepłe śniadanie lub słodką przekąskę? Proponuję sprawdzony i niezawodny przepis na najlepszy ryż na mleku. To wyśmienite danie, pachnące cynamonem, które zrobisz w około 20 minut. Dla wielu to ulubiony przysmak z dzieciństwa. Jak ugotować ryż na mleku, by był idealnie klejący i się nie przypalał? Zobacz podpowiedzi i wypróbuj przepis na ryż na mleku z cynamonem.