Przegląd prasy 13.08.2022 Trzebnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

Szykują się zmiany w Gminnym Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy. Odchodzi wieloletni dyrektor placówki - Barbara Smaś. Do końca sierpnia dotychczasowy szef GCKiS przebywa na urlopie i w tym samym terminie kończy się okres wypowiedzenia. Kto teraz kieruje placówką i jakie są plany odnośnie wakatu?

11 sierpnia 3 strażaków z Trzebnicy wyjechało gasić pożary we Francji. Do walki z żywiołem trzebnicka komenda skierowała również ciężki wóz pożarniczy. W sumie z Polski do Francji wyruszyło 149 strażaków oraz 49 pojazdów - w ramach dwóch tzw. modułów gaśniczych.