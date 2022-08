Przegląd prasy 10.08.2022 Trzebnica. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Trzebnicy

W dobie wysokiej inflacji chyba wszyscy przyzwyczailiśmy się już do „paragonów grozy", o które nietrudno szczególnie w miejscach obleganych przez turystów - należą do nich m.in. miejscowości położone na krajowym Wybrzeżu. Najpopularniejszym przysmakiem tamtych terenów jest oczywiście ryba. Gdzie i za ile zjeść nad morzem smaczną rybę? Sprawdziliśmy, które nadbałtyckie lokale otrzymały wysokie noty od użytkowników Google. Ile kosztuje tam obiad? Tam na pewno wydane pieniądze nie pójdą na marne.

Niebawem rozpocznie się pierwszy etap remontu drogi z Trzebnicy do Raszowa. Zadanie będzie współfinansowane przez gminę Trzebnica oraz Nadleśnictwo Oborniki Śląskie. Zadanie ma zostać zrealizowane do końca 2022 roku.

Jesteście mieszkańcami województwa dolnośląskiego i poszukujecie dobrze płatnej pracy? Jeżeli tak, to specjalnie dla was przygotowaliśmy galerię najlepszych oferty pracy w naszym województwie. Każdy znajdzie coś dla siebie, różnego rodzaju branże i specjalizacje.

Wakacje 2022 upływają pod znakiem drożyzny. W tym roku turyści narzekają już nie tylko na „paragony grozy”, otrzymywane w popularnych kurortach, ale też na ceny benzyny i słabnącą siłę nabywczą złotówki. Mimo to da się spędzić nawet w tym sezonie wakacje za niewygórowaną cenę. Już ok. 2000 zł od osoby może wystarczyć, by spędzić kilka dni z partnerem w słonecznej Bułgarii, Grecji czy Hiszpanii, albo nad polskim morzem lub w górach. Zebraliśmy dla Was propozycje tanich wakacji 2022. Gdzie najtaniej wypocząć w sierpniu i wrześniu, na co zwrócić uwagę, planując wycieczkę? Podpowiadamy.

Co ósma dorosła osoba, która przeszła COVID-19, cierpi na długotrwałe problemy zdrowotne – wynika z raportu Uniwersyteckiego Centrum Medycznego (UMC) w Groningen na północy Holandii. Naukowcy przeprowadzili wielomiesięczne badania na grupie 13 tys. mieszkańców Niderlandów. Objawy długiego covid utrzymywały się u nich nawet przez 5 miesięcy po wyzdrowieniu.