Przedszkola w Trzebnicy. Zobacz, gdzie możesz zapisać dziecko w roku szkolnym 2023/2024

Przedszkola niepubliczne w Trzebnicy działają na podstawie przepisów, które są określone w statucie i bazując na nich przeprowadzają rekrutację. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Najczęściej o tym, czy dziecko zostało przyjęte decyduje kolejność zgłoszeń. Do tego pierwszeństwo mają zazwyczaj dzieci, które uczęszczały do wybranego przedszkola już wcześniej. Bierze się także pod uwagę okoliczności takie, jak rodzeństwo uczące się w tym przedszkolu. Informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 możesz uzyskać na stronie internetowej albo w sekretariacie.

Zapisać dziecko można poprzez internetowe platformy lub w formie tradycyjnej, to znaczy samodzielne przekazanie formularza do sekretariatu placówki.

Czy warto zapisywać dziecko do przedszkola w Trzebnicy?

Nauka w przedszkolu pozostaje ogromnie ważna w kontekście rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Do tego, dziecko uczęszczając do przedszkola uczy się życia w grupie. Rozwija się w obszarze społecznym i związanym z emocjonalnością. Zdobywa tam wiedzę, jak rozmawiać z pozostałymi dziećmi i dorosłymi, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.