Prasówka z Trzebnicy 4.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Trzebnica 4.10: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Domowy sok marchewkowy to prawdziwa bomba witaminy B, E, C i karotenu. Można pić go w ramach zdrowego deseru. Aby przygotować zdrowy sok z marchwi, nie potrzebujecie sokowirówki, ani wyciskarki wystarczy blender kielichowy. Zobacz prosty przepis na słodki sok z marchwi nie tylko dla dzieci.