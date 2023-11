Prasówka z Trzebnicy 23.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11, w Trzebnicy. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Klimatyczna kawiarenka w Trzebnicy. Prowadzą ją siostry zakonne. Tu zjesz klasztorne słodkości!”?

Prasówka Trzebnica 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Klimatyczna kawiarenka w Trzebnicy. Prowadzą ją siostry zakonne. Tu zjesz klasztorne słodkości! Przyklasztorna kawiarenka prowadzona przez siostry Boromeuszki to kulinarna podróż w czasie. Tu skosztujesz tradycyjnych wypieków i kawy z klasztornej palarni.

📢 Trzebnicka szarlotka lokalny rarytas z miejscowych sadów. Na czym polega fenomen tego deseru uwielbianego przez turystów? FILM, ZDJĘCIA Trzebnica jest znana ze wspaniałych terenów, na których sadownicy uprawiają pyszne owoce, w szczególności jabłka. Co roku podczas Święta Sadów można zaopatrzyć się w świeże owoce. Jednak to nie wszystko – lokalne cukiernie wprowadziły do swojej oferty specjalną szarlotkę, która aspiruje do miana produktu lokalnego – Trzebnickiej szarlotki.

📢 Nowości na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Trwa montaż domków, otwarcie 24 listopada FILM, ZDJĘCIA Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu wciąż przypomina plac budowy, ale ożyje i rozbłyśnie tysiącem świateł już w piątek, 24 listopada, o godzinie 17:00. Od lat jest to największa atrakcja Dolnego Śląska związana ze Świętami Bożego Narodzenia. Przyjeżdżają tu mieszkańcy z całego województwa, by poczuć świąteczny klimat. W tym roku na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu będzie kilka nowości.

Prasówka 23.11 Trzebnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Trzebnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prezent dla niego na święta - wybieramy prezent dla chłopaka, męża, ojca i dziadka Prezenty świąteczne dla niego bywają nie lada wyzwaniem. Ważne, żeby były one dobrane do temperamentu, stylu bycia lub zainteresowań obdarowanego mężczyzny. Aby ułatwić Wam wybór w przedświątecznej gorączce, dopasowaliśmy prezenty do różnych osobowości. Sprawdź, które pasują do osób, którym chcesz kupić wyjątkowy podarunek.

