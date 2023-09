Prasówka z Trzebnicy 13.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Nalewka z winogron to łatwy domowy przetwór, który pozwoli wydobyć i zachować smak i cenne właściwości owoców na zimę. Przygotowana wraz ze skórkami stanowi bogate źródłem antyoksydacyjnych polifenoli, w tym resweratrolu. To silne związki ochronne i zwalczające wirusy. Winogronówka wspiera także krążenie krwi i trawienie, a przygotować ją można z każdego rodzaju owoców. Zobacz przepisy na nalewkę z winogron ciemnych, jasnych i ogrodowych, a także jej właściwości, dawkowanie i środki ostrożności.

Herbata wcale nie musi być zielona, by wspierać zdrowie, a zwłaszcza ochronę przed nowotworem. Wiele osób tradycyjnie wybiera czarną lub sięga po pu-erh, nazywaną spalaczem tłuszczu. To herbaty fermentowane, które wykazują cenne właściwości antyrakowe. Działanie jest tym cenniejsze, że wielokierunkowe! Zobacz, na co jeszcze pomaga picie tradycyjnej herbaty.