Prasówka tygodniowa z 22.10.2023 w Trzebnicy. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Dziś około godziny 15:00 doszło do poważnej kolizji przy zjeździe na drogę szybkiego ruchu S5 nieopodal Trzebnicy. Kierująca samochodem marki Citroën uderzyła w nadjeżdżającego z przeciwka Forda.

Co roku, w przeddzień święta Jadwigi Śląskiej, obchodzonego 16 października, odbywa się Piesza Pielgrzymka do Trzebnicy. To głęboka religijna tradycja, upamiętniająca postać św. Jadwigi, która wywodziła się z Bawarii i w młodym wieku wyszła za mąż za Henryka I Brodatego, księcia wrocławskiego. Jadwiga znana jest z hojności i pomocy, jaką okazywała chorym i ubogim.