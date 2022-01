Prasówka Trzebnica 4.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebnicy nie minęło Cię nic ważnego

W Epic Games Store kończą się świąteczne promocje i to ostatnia okazja, aby z nich skorzystać. Warto więc to zrobić, ponieważ do zgarnięcia jest darmowy kupon na 40 zł i najnowsza trylogia Tomb Raider. Sprawdź szczegóły i jak skorzystać z okazji.

Spierzchnięte usta to problem powracający głównie zimą. Z powodu wysuszonej i pękającej skóry, cierpią głównie osoby borykające się z infekcjami górnych dróg oddechowych, a także dzieci, które często oblizują usta na mrozie. Domowy peeling, przygotowany tylko z naturalnych składników, zadziała kojąco na skórę warg i pomoże usunąć wysuszony naskórek. Wszystkie składniki do jego przygotowania masz w kuchni!

Od 1 stycznia 2022 r. aby wejść do czterech kolejnych parków narodowych, trzeba zapłacić za bilety wstępu. Choć dla wielu turystów, podróżników i zapalonych spacerowiczów idea opłaty za wstęp do parków narodowych (przysłowiowe „drzwi do lasu”) wydaje się odstręczająca, to jednak pieniądze są potrzebne na zachowanie infrastruktury turystycznej w dobrym stanie. Gdzie trzeba płacić za bilet wstępu do parku narodowego i jakie są ceny? Wszystkie przydatne informacje poniżej.