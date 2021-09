Prasówka Trzebnica 29.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebnicy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Trzebnica 29.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podczas 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Agnieszka Holland otrzymała Platynowe Lwy za całokształt twórczości, natomiast w kategorii Główna Rola Kobieca sukces odniosła Maria Dębska, która została doceniona za rolę Kaliny Jędrusik w filmie „Bo we mnie jest seks”. Publiczność poruszyło odważne wystąpienie Holland. - Trudno mi się cieszyć naszym świętem, kiedy to samo, co w moich filmach, dzieje się niedaleko, na naszych granicach, gdzie ludzie umierają z zimna w lesie, tylko dlatego, że są inni – mówiła reżyserka.