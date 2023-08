Prasówka Trzebnica 23.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebnicy nie minęło Cię nic ważnego

Oszczędzanie na ubraniach w dzisiejszych czasach, kiedy trendy mody wciąż się zmieniają, a ceny rosną, staje się prawdziwym wyzwaniem. Mimo to istnieją sposoby, by móc cieszyć się piękną garderobą, nie obciążając przy tym zbytnio portfela. Wystarczy nieco chęci i wysiłku, aby już więcej nie wypowiedzieć znamiennego „nie mam się w co ubrać!”, ale jednocześnie nie wydać przy tym majątku.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.