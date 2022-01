Prasówka Trzebnica 18.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Trzebnicy nie minęło Cię nic ważnego

Zmęczenie, stres, poczucie chaosu w życiu codziennym czy dystansowanie się od dziecka i partnera to objawy wypalenia rodzicielskiego. To zjawisko może dotknąć każdego, na szczęście jest to proces odwracalny. Jednak brak szybkiej reakcji i pracy nad sobą będą miały poważne konsekwencje. Jak sobie radzić z wypaleniem rodzicielskim, aby ta sytuacja nie odbiła się negatywnie na całej rodzinie? Odpowiada Joanna Węglarz, psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka i terapeutka EMDR ze Studia Psychologicznego, pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społecznej SZKOŁA-ODNOWA.