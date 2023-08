Prasówka 6.08.2023 z całego tygodnia w Trzebnicy. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Trzebnica, 6.08.2023. 30.07 - 5.08.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Profesjonalna fabryka i miliony sztuk podrobionych papierosów, do tego tony półproduktów odnalezionych na wałbrzyskim osiedlu. 21 zatrzymanych stanęło 28 i 29 lipca przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić ponad 21 milionów złotych.

Ogórki to jedne z tych warzyw, które kojarzą nam się z latem. Świeży na kanapkę, czy do mizerii. Gruntowe do kiszenia, konserwowania, zamykania w słoikach jako smakowite sałatki. Gorzej, jeśli ogórek, który właśnie chcemy zjeść, okazuje się tak gorzki, że przez to niemal niezjadliwy. Dlaczego tak się dzieje i czy można temu zapobiec? Zacznij w ogrodzie, a jeśli kupujesz – wypróbuj pewien trik.