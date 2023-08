Prasówka 22.08.2023 Trzebnica. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Trzebnicy

Lamborghini zaprezentowało koncepcyjny model Lanzador podczas Monterey Car Week. Stanowi on wizję przyszłego, w pełni elektrycznego, czwartego seryjnie produkowanego samochodu włoskiej marki. Produkcja seryjnego modelu Lamborghini Lanzador rozpocznie się w 2028 roku.

Już po raz drugi na dziedzińcu pałacowym w Goszczu zorganizowano zlot starych samochodów. Można było zobaczyć prawie setkę różnych starych, w tym zabytkowych pojazdów. Od Morisa z 1930 roku do Poloneza czy też Mercedesa 200.

Modne paznokcie na jesień 2023 to przede wszystkim kolory, które nawiązują do tej pory roku. Dzisiaj zaprezentujemy wam jeden z nich, który wygląda obłędnie na dłoniach, a swoim barwą nawiązuje do przepysznego deseru. Zobacz garść inspiracji na pazurki w jesiennym stylu, gdzie dominującym odcieniem będzie ten przypominający czekoladę, ale nie tą gorzką!