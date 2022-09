Powiat trzebnicki. Uderzył w jadący radiowóz i próbował uciec. Po zatrzymaniu wyjaśnił się powód ucieczki

Do zdarzenia doszło w niedzielę 18 września ok. godz. 23.00 na ulicy Górkowickiej w Prusicach. Kierujący samochodem osobowym marki Opel, na prostym odcinku drogi doprowadził do zderzenia z oznakowanym radiowozem marki Kia.

Po kolizji mieszkaniec powiatu trzebnickiego nie tylko nie zatrzymał się, ale mimo sygnałów świetlnych i dźwięku syren, próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Udało mu się dojechać do ul. Południowej w Prusicach, zanim funkcjonariusze po pościgu zdołali go zatrzymać.

Dopiero wtedy powód ucieczki stał się jasny. 30-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego był pijany. Po przebadaniu alkomatem, okazało się, że zatrzymany ma 2,4 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Następnego dnia usłyszał zarzuty. Nietrzeźwego kierowcę czeka sprawa sądowa. Mężczyzna odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji oraz nie zatrzymanie się na wyraźne sygnały funkcjonariuszy policji. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.