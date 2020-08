Pogoda w Trzebnicy jutro. Jaka będzie pogoda w piątek, 28.08 w Trzebnicy?

Ostrzeżenie meteo dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Co nas czeka w najbliższych dniach? [PROGNOZA POGODY]

Wiele wskazuje na to, że po dwóch dniach deszczowych i ochłodzeniu, w najbliższym czasie czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Już na najbliższy piątek i sobotę zostaną wydane ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Mają to być alerty 2 stopnia w trzysto...