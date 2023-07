Pogoda tygodniowa dla Trzebnicy. Sprawdź, jaka pogoda będzie od jutra (3.07) do soboty

Pogoda w Trzebnicy na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejne dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Trzebnicy? Porównaj prognozę pogody od jutra, 3.07), do soboty, 8.07 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: poniedziałek, 3.07 W ciągu dnia w poniedziałek w Trzebnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 24°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 14°C. W oparciu o prognozy pogody dla Trzebnicy na poniedziałek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 21 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 21°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodni. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 3.07.2023: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 21 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.0

Prognoza pogody na tydzień dla Trzebnicy: wtorek, 4.07 Za dnia w Trzebnicy słupki rtęci powinny pokazać 24°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 15°C. W oparciu o prognozy pogody dla Trzebnicy na wtorek możemy stwierdzić, że nie będzie padać tego dnia. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 23 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 21°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie zachodni.

Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 4.07.2023: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 23 km/h

Kierunek wiatru: zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.0

Prognoza pogody na tydzień dla Trzebnicy: środa, 5.07 Spodziewana temperatura w środę w Trzebnicy to 26°C. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 16°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów deszczu w Trzebnicy wynosić będzie 31%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 24°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowy.

Indeks promieniowania UV na środę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 5.07.2023: Temperatura w dzień: 26°C.

Temperatura w nocy: 16°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 31%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Prognoza pogody na tydzień dla Trzebnicy: czwartek, 6.07 Spodziewana temperatura w czwartek w Trzebnicy to 23°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 14°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Trzebnicy, w czwartek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 23°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 6.07.2023: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 15%.

Indeks promieniowania UV: 6.0

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: piątek, 7.07 Spodziewana temperatura w piątek w Trzebnicy to 23°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 13°C. Zgodnie z prognozą pogody na tydzień dla Trzebnicy, w piątek nie będzie padać. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 17 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 20°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie północno-zachodni.

Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie.

Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 7.07.2023: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 17 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 6%.

Indeks promieniowania UV: 7.0

