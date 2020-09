Pogoda na tydzień w Trzebnicy. Sprawdź pogodę na najbliższe 7 dni od jutra (10.09) do środy

Ile będzie okazji do jesiennych spacerów po parku? Sprawdź tygodniową prognozę pogody dla Trzebnicy

Pogoda tygodniowa dla Trzebnicy jest już tutaj. Sprawdź prognozy pogody na najbliższych 7 dni w Trzebnicy i zaplanuj ten tydzień. Podajemy prognozy pogody na każdy dzień osobno, począwszy od jutra (10.09), skończywszy na prognozie pogody na środy, 10.09. Możesz tu sprawdzić nie tylko, jaka będzie temperatura w Trzebnicy w najbliższym tygodniu, ale także prędkość i kierunek wiatru czy przewidywane opady. Przygotuj się na ten tydzień.

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Pogoda na tydzień w Trzebnicy: czwartek, 10.09 W ciągu dnia w czwartek w Trzebnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 19°C. Natomiast w nocy z czwartku na piątek temperatura może spaść do 7°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Trzebnicy wynosić będzie 20%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 20 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-zachodni. Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w czwartek:

poranne zachmurzenie, po południu słońce. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 6 do 8 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 10.09.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 7°C.

Wiatr: 20 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 20%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.5

Polecamy na każdą pogodę Sprawdź, ile będziesz żył - przeciętna długość życia

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: piątek, 11.09 W ciągu dnia w piątek w Trzebnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 21°C. Natomiast w nocy z piątku na sobotę temperatura może spaść do 10°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Trzebnicy wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 8°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-wschodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w piątek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 9 do 11 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 11.09.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 10°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.4 Może zainteresować Cię ten produkt: Davis Vantage Pro 2 (6152EU) Cena: 3 759 zł.

zł. Zobacz oferty

Polecamy na każdą pogodę Absurdy na polskich drogach. Po tym już nic cię nie zdziwi

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: sobota, 12.09 Spodziewana temperatura w sobotę w Trzebnicy to 26°C. Natomiast w nocy z soboty na niedzielę temperatura może spaść do 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Trzebnicy będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 10°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowy.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w sobotę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 25 do 27 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 12.09.2020: Temperatura w dzień: 26°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.3

Polecamy na każdą pogodę Oni naprawdę kiedyś tak wyglądali!

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: niedziela, 13.09 Za dnia w Trzebnicy słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Trzebnicy w niedzielę wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 14 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie zachodnio-północny.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w niedzielę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 13.09.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 14 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.2 Sprawdź te produkty: New Balance WV83514PGM Cena: 199 zł.

zł. Zobacz oferty

Polecamy na każdą pogodę Najbardziej niebezpieczne samochody. Strach tym jeździć!

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: poniedziałek, 14.09 W ciągu dnia w poniedziałek w Trzebnicy w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 25°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w poniedziałek szansa na pojawienie się opadów w Trzebnicy będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 12 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie zachodnio-południowy.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w poniedziałek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 24 do 26 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 14.09.2020: Temperatura w dzień: 25°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 12 km/h

Kierunek wiatru: zachodnio-południowy.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.2

Polecamy na każdą pogodę W takich warunkach żyją więźniowie! Luksus czy rudera?

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: wtorek, 15.09 Spodziewana temperatura we wtorek w Trzebnicy to 27°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 13°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Trzebnicy wynosić będzie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 15 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie południowo-wschodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy we wtorek:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 15.09.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 15 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.1 Sprawdź te produkty: Pamiątka Sakramentu Bierzmowania Ceny: od 4 do 6 zł .

. Zobacz oferty

Polecamy na każdą pogodę Najciekawsze tatuaże dla mam

Pogoda na tydzień w Trzebnicy: środa, 16.09 Spodziewana temperatura w środę w Trzebnicy to 27°C. Z kolei w nocy ze środy na czwartek spodziewać się możemy temperatur rzędu 13°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w środę szansa na pojawienie się opadów w Trzebnicy będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Trzebnicy, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 18 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie południowo-wschodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Trzebnicy w środę:

przeważnie bezchmurnie. Maks. temp. 26 do 28 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Trzebnicy Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 16.09.2020: Temperatura w dzień: 27°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 18 km/h

Kierunek wiatru: południowo-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.0

Polecamy na każdą pogodę Mały tatuaż - oto najpiękniejsze wzory

Resort zdrowia poszedł na rękę lekarzom rodzinnym