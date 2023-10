Październik 2023 w Trzebnicy: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Przegląd września 2023 w Trzebnicy: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Trzebnicy odbyło się 16. Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od pewnego czasu fora te są organizowane z okazji jubileuszy różnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku na terenie całego Dolnego Śląska. W zeszłym roku forum miało miejsce w Świdnicy, a w tym odbyło się z okazji 15-lecia istnienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku "Tęcza" w Trzebnicy.

Takie miejsca, jak mauzoleum na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach, budzą ciekawość, grozę, wprawiają w zadumę. Górujący nad cmentarzem grobowiec rodziny Wagner jest bardzo okazały, monumentalny. Przykuwa uwagę. Niestety, także bardzo zniszczony i rozszabrowany. Nikt nie zadbał o to, by ocalić od zapomnienia to miejsce. Choć są mauzolea, które miały więcej szczęścia i które wyremontowano dla potomnych.