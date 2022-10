Niebezpieczny wypadek w powiecie trzebnickim. Samochód uderzył w drzewo i wylądował w rowie z wodą. Pasażer trafił do szpitala [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło w niedzielę 2 października ok. godziny 9.00 na odcinku drogi między miejscowościami Niezgoda i Radziądz. Kierująca samochodem osobowym Citroen Xsara, na krętym odcinku drogi, straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na lewe pobocze, uderzyła w drzewo, a następnie z rozpędem wjechała do przydrożnego rowu wypełnionego wodą.

Jako pierwsi ze służb na miejsce zdarzenia przyjechali strażacy, którzy zastali samochód do połowy zanurzony w wodzie oraz kierowcę i pasażera, którzy znajdowali się poza pojazdem, na brzegu rowu od strony lasu. Poszkodowani zostali ewakuowani na drogę oraz została im udzielona pierwsza pomoc i wsparcie.

Jak się okazało, pojazdem kierowała 23-letnia mieszkanka powiatu trzebnickiego, która w wyniku wypadku doznała na szczęście jedynie ogólnych potłuczeń ciała. Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja z pasażerem – 23-letnim mieszkańcem powiatu trzebnickiego. Mężczyzna w wyniku doznanych obrażeń został przetransportowany do Szpitala Powiatowego w Trzebnicy.