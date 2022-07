Mieszkania do wynajęcia w Trzebnicy. Zobaczcie co można wynająć i w jakich cenach [ZDJĘCIA]

Analitycy finansowi przewidują, że przyszłość rynku nieruchomości w Polsce to najem, zamiast własności.

Odcięcie kupujących od kredytów powoduje, że perspektywy rynku najmu wydają się dziś być większe niż kiedykolwiek wcześniej. Z drugiej strony jednak, inwestorzy mówią o dużej niepewności związanej z geopolityką i konfliktem za naszą wschodnią granicą oraz rosnącą inflacją, kosztami realizacji i finansowania inwestycji -

informuje Iwona Wiśniewska-Lopez z firmy Prestige Public Relations współpracującej z z funduszami inwestycyjnymi i deweloperami.

Nie powinno być to zaskoczeniem. Podobne przewidywania odnoszą się również do branży motoryzacyjnej, która jednak nie jest przedmiotem niniejszego artykułu. Wracajmy więc do tematu.

Póki co, na trzebnickim rynku mieszkań do wynajmu nie ma zbyt wielkiego tłoku, przynajmniej jeśli chodzi o portal OLX, na którym postanowiliśmy sprawdzić oferty wynajmu mieszkań na terenie miasta Trzebnica.