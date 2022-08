Mammobus ponownie zawitał do Trzebnicy. Sprawdźcie komu i na jakich zasadach przysługuje bezpłatne badanie

Bezpłatne badania w Trzebnicy

Mammobus ponownie zawitał do Trzebnicy. Tym razem mobilna placówka stanęła przed Brico-Marche przy ul. Wrocławskiej. W dniach 22 oraz 23 sierpnia panie w wieku 59-60 lat mogą skorzystać z bezpłatnego badania piersi w ramach „Programu profilaktyki raka piersi”.

Przypomnijmy, że mammografia to bezinwazyjne badanie, które trwa zaledwie kilka minut. Za pomocą promieni rentgenowskich pozwala wykryć raka piersi w jego wczesnym stadium rozwoju.

Rak piersi to najczęściej występujący nowotwór złośliwy u kobiet. Szczególnie ważna jest profilaktyka, ponieważ wcześnie wykryty rak daje większe szanse na wyleczenie. Kobiety w wieku 50-69 lat powinny co dwa lata badać swoje piersi. NFZ umożliwia bezpłatną mammografię dla kobiet w wieku 50-69 lat.