Łowcy.B po raz pierwszy w Prusicach! Zobacz, co Cię czeka [WIDEO]

Łowcy. B to kabaret działający na scenie od 2003 roku. Zalicza się do grona tych „ważnych”, którzy wkraczając do świata kabaretu, odcisnęli nieodwracalne piętno na sztuce kabaretowej w ogóle, a to za sprawą absurdalnego i bezkompromisowego podejścia do humoru. Błyskotliwość i improwizacyjne szaleństwo to cechy, które dodatkowo zanurzone w groteskowym sosie, pozwoliły stać się Łowcom jednym z najbardziej oryginalnych i barwnych kabaretów w Polsce. Laureaci największych festiwali kabaretowych (PAKA, MULATKA, RYJEK, LIDZBARSKIE WIECZORY HUMORU I SATYRY). Wielokrotni gospodarze i goście telewizyjnych programów kabaretowych w TVP i Polsacie.

Łowcy.B wystąpią ze swoim najnowszym programem „Jaka to melodia". Serdecznie zapraszamy.