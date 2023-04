Kwiecień w Trzebnicy: Przegląd prasy z marca 2023 w Trzebnicy, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w marcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Trzebnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Terminy NFZ w Trzebnicy na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 1.04.2023”?

Przegląd marca 2023 w Trzebnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z marca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Terminy NFZ w Trzebnicy na tomografię emisyjną. Dane aktualne na 1.04.2023 Jaki jest najbliższy termin na tomografię emisyjną na NFZ w Trzebnicy? Wszyscy wiemy, że kolejki potrafią być długie. Sprawdź zestawienie, które przygotowaliśmy. Dzięki niemu będziesz wiedzieć, gdzie dostaniesz się na tomografię emisyjną na NFZ w swoim mieście w najbliższym możliwym terminie (stan na 1.04.2023). 📢 Terminy NFZ na rezonans magnetyczny w Trzebnicy. Terminy aktualne na 1.04.2023 W jaki sposób sprawdzić, czy na rezonans magnetyczny są długie terminy NFZ w w Trzebnicy? Zobacz zestawienie miejsc, dzięki któremu dowiesz się, gdzie uda Ci się dostać w najbliższym możliwym terminie w twojej bliskiej okolicy (stan na 1.04.2023). Jest to dobry pomysł aby wiedzieć, gdzie kolejka NFZ na rezonans magnetyczny będzie najkrótsza.

📢 Kolejki NFZ w Trzebnicy na kolonoskopię - 1.04.2023 Jak długie są kolejki NFZ na kolonoskopię w Trzebnicy? Zwykle termin wykonania określonego świadczenia jest odległy. Warto wtedy znać miejsca, gdzie kolejka będzie krótsza. Zobacz, gdzie na 1.04.2023 będzie termin na kolonoskopię w twojej okolicy. W ten sposób będziesz mieć informacje, gdzie na NFZw Trzebnicy czas oczekiwania na kolonoskopię będzie najkrótszy.

Prasówka kwiecień Trzebnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w marcu uwagę czytelniczek i czytelników z Trzebnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejki NFZ na tomografię komputerową w Trzebnicy. Stan na 1.04.2023 Jak długie są kolejki NFZ na tomografię komputerową w Trzebnicy? Zwykle termin wykonania określonego świadczenia jest odległy. Warto wtedy znać miejsca, gdzie kolejka będzie krótsza. Zobacz, gdzie na 1.04.2023 będzie termin na tomografię komputerową w twojej okolicy. W ten sposób będziesz mieć informacje, gdzie na NFZw Trzebnicy czas oczekiwania na tomografię komputerową będzie najkrótszy.

📢 Kolejki NFZ na gastroskopię w Trzebnicy. Terminy aktualne na 1.04.2023 Jak długo trzeba czekać na gastroskopię na NFZ w Trzebnicy? Czasami zdarza się, że terminy są dosyć odległe. Dlatego warto sprawdzać, gdzie na NFZ uda się dostać szybciej. Przedstawiamy listę miejsc, dzięki której dowiesz się, gdzie kolejka na gastroskopię w Trzebnicy może być krótsza (stan na 1.04.2023). 📢 Kobieca Twarz Roku 2023. Które z kandydatek z powiatu trzebnickiego mają szanse na tytuł? Zobacz ZDJĘCIA Z okazji Dnia Kobiet 2023 stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek województwa dolnośląskiego. Teraz w trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Roku naszego regionu. Zobacz kandydatki z powiatu trzebnickiego. Głównymi nagrodami w finale ogólnopolskim akcji będą samochody - trzy Toyoty Aygo X.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu. Zdjęcia Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. Warto je zobaczyć i zaplanować wycieczkę 📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Zdumiewające atrakcje, intrygujące zjawiska: wanna Johna Malkovicha, „oddech szatana” i inne W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend, urlop czy wakacje. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Makijaż w PRL-u. Zobacz kultowe produkty do make-upu. Tak kobiety malowały się za dawnych lat Makijaż w PRL-u kojarzy nam się z czerwonymi szminkami, jaskrawymi cieniami do powiek oraz wiecznie rozmazującym się tuszem do rzęs. Kobiety zaopatrywały się w wyroby kilku wiodących producentów kosmetyków do makijażu, ale ich jakość odbiega od tej, do jakiej przywykliśmy dzisiaj. Czym malowały się Polki w PRL-u? Tego dowiesz się z naszego materiału. 📢 Brutalni i chciwi. Tych mieszkańców Dolnego Śląska poszukują listem gończym za rozbój lub kradzież rozbójniczą! Zobacz zdjęcia Ponad 70 osób poszukuje dolnośląska policja za użycie siły i kradzieże, czyli za kradzież rozbójniczą albo brutalny rozbój. Oto druga część udostępnianych przez policję wizerunków poszukiwanych, za którymi wystawiono listy gończe. Tych 38 przestępców pochodzi z Wałbrzycha, Wrocławia, Jeleniej Góry i innych zakątków Dolnego Śląska. Może widzieliście którąś z tych osób ostatnio?

📢 Są bezwzględni i niebezpieczni. Szuka ich dolnośląska policja za bójki i pobicia. Niektórzy używali przy tym broni palnej Tych mężczyzn poszukuje dolnośląska policja za udział w bójkach i pobiciach. Niektórzy użyli do tego broni palnej lub innych niebezpiecznych narzędzi. Zdjęcia ze strony poszukiwani. policja.pl z dnia 17.02.3023 roku. Jeśli znasz miejsce pobytu któregokolwiek powiadom natychmiast policję. 📢 Nowe policjantki na Dolnym Śląsku złożyły ślubowanie. Jest też kilku policjantów. Wiemy, gdzie będą pełnić służbę ZDJĘCIA Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji to w większości panie. Wśród 23 funkcjonariuszy, którzy złożyli ślubowanie w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 12 z nich to kobiety. Podczas uroczystości powołano także nowego zastępce komendanta wojewódzkiego insp. Norberta Kurendę.

