Kompletnie pijany i bez uprawnień zatrzymany w powiecie trzebnickim. Na szczęście rozjechał jedynie znak drogowy

Kompletnie pijany i nie posiadający prawa jazdy kierowca został zatrzymany przez policję na terenie powiatu trzebnickiego. Na szczęście nieodpowiedzialny 39-latek rozjechał jedynie znak drogowy. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Do zdarzenia doszło w sobotę, 6 sierpnia około godziny 21.00. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Trzebnicy otrzymali zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego w jednej z miejscowości gminy Żmigród. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że kierowca samochodu marki Audi, na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem w wyniku czego uderzył w znak drogowy.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia, funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, który kierował autem biorącym udział w kolizji ze znakiem drogowym. Sprawcą okazał się 39-letni mieszkaniec powiatu trzebnickiego. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna ewidentnie był pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze po sprawdzeniu jego stanu trzeźwości, aż złapali się za głowy: badanie wykazało, że mężczyzna miał blisko 3 promile alkoholu w organizmie!

Nie był to jednak koniec niespodzianek. Mundurowi ustalili również, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami, gdyż zostało mu ono już wcześniej zatrzymane.