Kolejne wyłączenia prądu w powiecie trzebnickim 6 października. Sprawdźcie gdzie i kiedy będą przerwy w zasilaniu

6 października (czwartek) bez prądu będą musieli się obejść mieszkańcy kilku miejscowości na terenie gminy Prusice.

Poniżej pełny harmonogram wyłączeń prądu w powiecie trzebnickim 6 października:

Skokowa - w godzinach w godzinach od 8.00 do 9.30

Skokowa od torów kier Strupina, Dino oraz Strupina - w godzinach od 8.00 do 10.00

Skokowa - w godzinach w godzinach od 14.00 do 16.00

Skokowa od torów kier Strupina, Dino oraz Strupina - w godzinach od 14.00 do 16.00

Najczęstsze przyczyny czasowych wyłączeń prądu

modernizacja sieci

konserwacja stacji transformatorowej

awarie np. zerwana sieć

uszkodzenia spowodowane przez człowieka

awarie instalacji domowej budynków jednorodzinnych lub w części budynków administrowanych, skutkujące najczęściej zadziałaniem wkładek bezpiecznikowych.

Polecane artykuły: